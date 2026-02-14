Dà in escandescenze in questura: donna arrestata per tentata estorsione (e minacce) a un 78enne. Una 42enne si era presentata agli agenti visibilmente ubriaca.

Dà in escandescenze in questura: donna arrestata per tentata estorsione (e minacce) a un 78enne

Si è presentata alla questura di Vercelli in evidente stato di alterazione alcolica, pretendendo la restituzione di 200 euro e arrivando a minacciare di morte il presunto debitore. È accaduto nei giorni scorsi.

Protagonista della vicenda una donna di 42 anni che, in modo confuso e aggressivo, ha chiesto con insistenza che le venisse consegnata la somma di denaro da parte di un uomo che, in un primo momento, non era presente negli uffici di polizia.

LEGGI ANCHE: Tentata estorsione ai danni di una carrozzeria: condannato 55enne di Cureggio

In questura arriva anche il 78enne

Poco dopo si è presentato negli stessi uffici anche il presunto debitore, un 78enne residente a Vercelli. Davanti ai poliziotti, la donna ha ribadito con toni particolarmente accesi le proprie richieste di denaro, accompagnandole con frasi minacciose ed espressioni violente.

Gli agenti hanno quindi avviato accertamenti immediati per ricostruire i rapporti tra i due. Dalle dichiarazioni dell’anziano è emerso che tra loro esisteva da anni un legame di amicizia, nel corso del quale l’uomo avrebbe più volte offerto aiuti economici spontanei.

Pressioni e telefonate continue

Negli ultimi mesi, però, la situazione sarebbe degenerata. Secondo quanto riferito dal 78enne, la donna avrebbe assunto un atteggiamento sempre più insistente e vessatorio, avanzando richieste di denaro accompagnate da minacce esplicite e tempestando l’uomo di telefonate quotidiane.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata con l’accusa di tentata estorsione e condotta alla casa circondariale locale. Successivamente, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook