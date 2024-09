Tentata estorsione ai danni di una carrozzeria: condannato 55enne di Cureggio. L’uomo pretendeva dal titolare servizi gratis e pure denaro.

Tentata estorsione ai danni di una carrozzeria: condannato 55enne di Cureggio

Un uomo di 55 anni è stato condannato a quasi 3 anni di carcere per tentata estorsione ai danni di una carrozzeria di Borgomanero. Si tratta di un 55enne residente a Cureggio e già ben noto alle cronache giudiziarie.

L’uomo, attualmente in cella per altre vicende giudiziarie, nei giorni scorsi è stato condannato dal tribunale di Novara a 2 anni, 11 mesi e 17 giorni di carcere. Come riportando i colleghi di Prima Novara, era chiamato a rispondere di tentata estorsione per fatti accaduti nell’inverno del 2023, a Borgomanero.

LEGGI ANCHE: «Dammi 500 euro o pubblico i tuoi video intimi»: arrestato per estorsione

Minacce al carrozziere

L’uomo, secondo quanto emerso, aveva preteso servizi gratuiti da una carrozzeria e somme di denaro. Gli episodi per i quali è comparso nuovamente alla sbarra (in passato era già stato condannato per lo stesso reato e anche per altri, tra cui lesioni) sono stati tre.

Il cureggese avrebbe ottenuto quanto chiedeva, almeno sino alla denuncia fatta ai carabinieri, perché intimoriva e minacciava il personale dell’officina, che conosceva le sue gesta passate e la sua fama.In una prima occasione il carrozziere gli avrebbe dato 50 euro, poi però l’uomo si era ripresentato. E il titolare dell’esercizio aveva quindi deciso di rivolgersi ai carabinieri.

Altri episodi

I militari di Gattico-Veruno aveva poi successivamente accertato che lo stesso modus operadi era stato tentato anche nei confronti di un bar e di un esercizio commerciale di Cureggio. Il nuovo procedimento con rito abbreviato a carico del 55enne si è concluso in questi giorni. Al termine della sua requisitoria il pm aveva chiesto una pena più severa, mentre l’avvocato difensore l’assoluzione.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook