Diciotto persone intossicate da monossido in un agriturismo

La serata in agriturismo finisce al pronto soccorso degli ospedali di Vercelli e di Casale. E’ accaduto la scorsa notte a Motta de’ Conti, centro della “bassa” vercellese. Intorno alle 3 della notta tra sabato e oggi, domenica 16 febbraio, in un agriturismo si sono registrati ben 18 casi di intossicazione da monossido di carbonio. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

E’ stata un’emergenza che ha scosso il paese, a fronte della quale sono intervenute diverse ambulanze. Sono intervenuti due mezzi di soccorso avanzati e due di base e un’ambulanza da Casale. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. tutti gli ospiti dell’agriturismo sono stati fatti uscire in tempo.

Cinque in codice giallo

Per fortuna all’interno del gruppo numericamente elevato degli intossicati non si registrano situazioni particolarmente preoccupanti. Ma cinque delle 18 persone soccorse sono comunque finite al pronto soccorso con un codice giallo, dunque non in pericolo di vita. Gli altri tutti codici verdi, presi in carico più che altro per gli accertamenti del caso.

Sulle cause di formazione del pericoloso gas inodore e potenzialmente mortale nella struttura non ci sono ancora notizie, gli accertamenti sono in corso.

Foto d’archivio

