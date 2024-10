Difficile trapianto di fegato salva la vita di una bambina di soli 7 mesi. Alle Molinette un complesso intervento che prevedeva anche l’autotrapianto della vena porta.

Difficile trapianto di fegato salva la vita di una bambina di soli 7 mesi

Una storia di speranza si è conclusa con successo all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, dove una bimba di soli sette mesi è stata salvata grazie a un trapianto di fegato pediatrico e a un autotrapianto di vena porta. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

La neonata, che pesava solo sei chilogrammi, era nata a febbraio con una rara malformazione delle vie biliari. Dopo un intervento chirurgico riparativo nel mese di giugno, la sua condizione è peggiorata, costringendola a entrare in lista d’attesa per un trapianto nel luglio scorso. A causa di un progressivo deterioramento della funzionalità epatica, la situazione è diventata critica, portando al ricovero urgente a settembre.

Il donatore e il trapianto

Dopo tre settimane di ricovero e con i marcatori di insufficienza epatica ai limiti, la bimba ha ricevuto la tanto attesa notizia: un donatore pediatrico. In Veneto, la famiglia di un adolescente deceduto per trauma cranico ha acconsentito al prelievo degli organi, dando inizio a una catena di collaborazione tra i centri di trapianto. Il professor Renato Romagnoli, direttore del Dipartimento Trapianti della Città della Salute, ha accettato la parte sinistra del fegato del donatore per la delicata operazione.

L’operazione, durata ben 12 ore, si è rivelata particolarmente complessa a causa del severo restringimento della vena porta della piccola. I chirurghi hanno optato per un autotrapianto, utilizzando la vena giugulare destra della bimba come sostituto. Fortunatamente, il decorso postoperatorio è stato regolare.

La bimba è subito migliorata

La ripresa funzionale del fegato trapiantato è stata ottimale e le condizioni generali della bimba sono migliorate in modo straordinariamente rapido. A tal punto che, a sole tre settimane dal trapianto, la piccola ha fatto rientro a casa.

