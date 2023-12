Dirigente bancario morto a soli 54 anni, esempio di coraggio e generosità. Il Vercellese piange Gian-Luca Greppi per molto tempo costretto a convivere con una malattia.

Non stava bene da settimane, ma non aveva mai perso la voglia di lottare contro il male che lo perseguitava da moilto tempo. L’altra notte si è arreso all’età di soli 54 anni, lasciando un profondo cordoglio a Vercelli e dintorni.

Gian-Luca Greppi se n’è andato nella sua casa di via Bengasi attorniato dall’amore della mamma Rosalma e del papà Renato, fotografo molto concosciuto. Sportivo di buon livello nella pallacanestro e stimato dirigente bancario, vent’anni fa Gian-Luca Greppi era stato colpito da una malattia che in seguito lo aveva costretto in carrozzina, un handicap che non gli aveva mai tolto la voglia di vivere e di sorridere, ma soprattutto non aveva scalfito la sua bontà d’animo e il suo altruismo.

Tanti ricordi sui social

Grande tifoso del Torino calcio, anni fa aveva anche fondato in città il Toro Club Eusebio Castigliano.

In tantissimi hanno lasciato il proprio messaggio di cordoglio sui social dopo la pubblicazione dei primi post di addio. Il funerale di Gian-Luca si terrà nella mattinata di domani, venerdì 22 doicembre, alle 10.30 in duomo. Oggi pomeriggio alle 17 sempre in duomo sarà recitato il Rosario.

