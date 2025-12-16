Il dolore per Vita Gallo, morta a soli 63 anni. La donna se n’è andata improvvisamente. «Era dolcissima, una persona bella davvero».

Il dolore per Vita Gallo, morta a soli 63 anni

Si è spento all’improvviso, inaspettatamente, il sorriso di Vita Gallo, di Biella. Per tanti che la conoscevano e le volevano bene era Anna o, ancora più affettuosamente, Annina. Il suo cuore ha smesso di battere nei giorni scorsi a soli 64 anni. Lo riporta La Provincia di Biella.

Molto conosciuta in città, aveva lavorato a lungo in una merceria di via Galimberti. «Era dolce e affabile – la ricorda una ex cliente che aveva avuto modo di apprezzarne le qualità umane -. Sempre presente e disponibile, davvero una brava persona».

LEGGI ANCHE: Portula piange nonna Caterina: se n’è andata a 102 anni

L’addio dei familiari

A dare la triste notizia della sua scomparsa sono stati i familiari: il marito Gualtiero, la figlia Veronica, l’affezionato Uto, fratelli e sorelle. Amici e parenti le hanno detto addio nella cattedrale di Biella sabato mattina.

I ricordi: una persona dolcissima

«Era soprannominata “la fatina” – la ricorda ancora un amico, con grande commozione -, era veramente una persona dolcissima».

Commoventi, infine, le parole dell’amica Chantal Melis: «Non avrei mai voluto che mi arrivasse questo messaggio. E invece purtroppo è arrivato – scrive -. Ci siamo viste qualche giorno fa e ci siamo sentite fino a ieri. Tutto d’un tratto la brutta notizia. Non ci credo ancora che te ne sei andata via e che hai lasciato questa terra per sempre… Già il fatto che non ti vedrò più in giro, che non riceverò più un tuo messaggio e che non faremo più foto assieme… Il cuore è rotto. Questo non è un addio, ma solo un arrivederci. Ora vola più in alto che puoi e, da lassù, ogni tanto mandami un segnale ed io saprò che sei tu… Ti ho voluto bene e te ne vorrò per sempre. Già mi manchi, piccolo angioletto biondo».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook