Domani l’addio al bimbo di 5 mesi ucciso dal pitbull

Dopo il nulla osta della procura di Vercelli, si celebra domani, mercoledì 5 giugno, il funerale del piccolo Michele Cassinelli. Il bimbo di appena 5 mesi è morto dopo essere stato azzannato dal pitbull di casa.

La cerimonia funebra è in programma per le 10 nella chiesa parrocchiale di Palazzolo Vercellese, il centro dove il piccolo viveva assieme ai genitori e ad altri familiari.

La tragedia del 17 maggio

E’ accaduto tutto in pochissimi minuti nella serata di venerdì 17 maggio. Secondo quanto è stato appurato, il piccolo Michele era stato affidato alla nonna, che lo teneva in braccio nel cortile di un cascinale. I genitori si erano allontanati un momento. Il bimbo piangeva, e la donna cercava di tranquillizzarlo.

Improvvisamente il cane è saltato addosso ai due, facendo cadere la donna che in questo modo non ha più potuto difendere il bambino. Il pibullo avrebbe afferrato il piccolo per la nuca, trascinandolo e mordendolo più volte, senza che la nonna potesse intervenire.

Finché un giovane di origini nordafricane è intervenuto utilizzando due mattoni ed è riuscito ad allontanare Nerone dalla sua preda. Con lui un altro vicino armato di scopa.

Aperta un’indagine per omicidio colposo

Sul fatto la procura di Vercelli ha aperto un’indagine per omicidio colposo che coinvolge i parenti. Si vuole stabilire se vi siano state o no delle negligenze o delle leggerezze nel comportamento dei familiari che hanno portato al tragico epilogo.

Intanto comunque domani tutta la comunità di Palazzolo si stringerà intorno a una famiglia distrutta dal dolore.

