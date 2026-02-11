Donna di 79 anni morta nell’incendio della sua abitazione. Quando è stata raggiunta dai vigili del fuoco, per lei non c’era più nulla da fare.

Donna di 79 anni morta nell’incendio della sua abitazione

Si chiamava Maria Rosa Grosso la donna di 79 anni che ha perso la vita in un incendio scoppiato nella mattinata di lunedì, nella sua abitazione in località Cascina Bregna, nel territorio comunale di Casaleggio Boiro, in provincia di Alessandria.

L’allarme è scattato poco prima delle 9, quando le fiamme hanno avvolto una casa situata in via Bregno, alla periferia del paese, lungo la strada provinciale in direzione Mornese. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, insieme ai soccorritori del 118. Nonostante i rapidi interventi, per la donna, che si trovava all’interno dell’abitazione al momento del rogo, non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato direttamente sul posto.

Era la madre del vice sindaco

La vittima era la madre del vicesindaco di Casaleggio Boiro, Gianluigi Calcagno, che, accortosi dell’incendio, ha tentato di entrare nell’abitazione ormai invasa dal fumo. L’uomo è stato soccorso e successivamente trasportato all’ospedale di Novi Ligure in codice giallo.

L’incendio ha interessato la Cascina Bregna Inferiore, una abitazione bifamiliare: Maria Rosa Grosso viveva al piano terra, mentre al piano superiore risiedono il figlio, la nuora e la nipote. Fortunatamente gli altri occupanti dell’edificio non hanno riportato conseguenze. Sono ora in corso gli accertamenti delle autorità competenti per chiarire le cause e la dinamica dell’incendio che ha sconvolto l’intera comunità di Casaleggio Boiro.

Foto d’archivio

