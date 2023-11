Donna di cultura e giornalista morta a soli 57 anni. Un male incurabile ha stroncato Cristina Antoni, responsabile stampa della Provincia di Alessandria.

Si celebra oggi pomeriggio ad Alessandria il funerale di Cristina Antoni, 57 anni, responsabile della comunicazione dell’amministrazione provinciale. La donna è morta a seguito di una malattia contro la quale stava combattendo da tempo. Sposata con l’avvocato Massimo Bianchi (ex presidente della Provincia), aveva due figlie, Alice e Carlotta.

Era nota come persona di cultura, organizzatrice di molti eventi in città. In occasione delle elezioni comunali del 2022, si era candidata nella lista della Lega a sostegno del sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco.

Il cordoglio della Lega

«Una notizia così ti lascia letteralmente senza parole – scrive in una nota il deputato alessandrino Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera -. Cristina era l’immagine della vita, della voglia di fare. Dobbiamo ricordarne l’impegno sociale e di organizzatrice culturale, sempre al servizio della nostra città, prima, durante e dopo la sua presidenza di Costruire Insieme».

Donazioni in sua memoria

«Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza, per i pensieri e le parole che state dedicando a Cristina – scrivono sui social le figlie Alice e Carlotta -. Chi avesse piacere di contribuire al lavoro prezioso delle persone che hanno curato con dedizione la nostra mamma Cristina può fare un dono a Fondazione IeoO-Monzino (Iban IT 38R 056 960 1600 000 018 569 X75 causale “in memoria di Cristina Antoni”) oppure a Associazione Fulvio Minetti Odv (Iban IT 56Q 050 3410 4080 0000 004 3636 causale “in memoria di Cristina Antoni”)».