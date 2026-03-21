Donna picchiata dal marito corre in strada per chiedere aiuto. Un 43enne è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni alla moglie.

Donna picchiata dal marito corre in strada per chiedere aiuto

Tensione e paura a Omegna, dove una donna è stata vittima dell’ennesima aggressione tra le mura domestiche. Dopo l’ennesimo episodio di violenza, la vittima è riuscita a uscire dall’abitazione e a chiedere aiuto in strada, contattando il numero di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno trovato la donna con evidenti segni delle percosse. La stessa è stata quindi affidata alle cure dei sanitari e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Verbania per gli accertamenti e le cure del caso.

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L’intervento dei carabinieri

L’uomo, un 43enne residente in città, è stato bloccato all’interno della casa dai militari e successivamente condotto in carcere. Dalle prime ricostruzioni, non si tratterebbe di un episodio isolato, ma di una situazione di maltrattamenti che andava avanti da tempo.

Nei confronti dell’arrestato sono state contestate le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Foto d’archivio

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