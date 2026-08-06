Donna scippata, il marito va in arresto cardiaco: salvato da un medico di passaggio

Un pensionato è stato colpito da un arresto cardiaco l’altra mattina davanti a un supermercato a Chivasso, dopo aver inseguito l’uomo che aveva appena strappato la collana alla moglie. Il tempestivo intervento di un medico presente sul posto ha consentito di rianimarlo prima dell’arrivo del 118. L’uomo è stato trasportato in ospedale e non è più in pericolo di vita.

L’inseguimento e il malore

Secondo la ricostruzione dei fatti, il responsabile dello scippo, descritto dai testimoni come un giovane nordafricano, si aggirava davanti al supermercato fingendo di parlare al telefono mentre attendeva il momento giusto per colpire.

Dopo aver strappato la collana alla donna, si è dato alla fuga. Il marito ha tentato di rincorrerlo, ma durante l’inseguimento è caduto a terra, battendo violentemente la testa. Poco dopo è sopraggiunto l’arresto cardiaco, che ha reso necessario un intervento immediato.

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Decisivo il soccorso di un ex primario

A prestare le prime cure è stato Libero Tubino, ex primario di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Chivasso, che ha praticato un prolungato massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza della Croce Rossa e dell’équipe del 118. Grazie alle manovre di rianimazione il cuore dell’uomo ha ripreso a battere.

Dopo essere stato stabilizzato, il pensionato è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono migliorate e i medici hanno escluso il pericolo di vita. Le indagini sullo scippo sono affidate ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Chivasso, impegnati nell’identificazione del responsabile.

Foto redazione

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