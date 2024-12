Donna soccorsa in casa a Brusnengo: non riusciva più ad alzarsi. Intervento degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco.

Donna soccorsa in casa a Brusnengo: non riusciva più ad alzarsi

Cade mentre era in casa, si infortuna e occorre l’intervento dei vigili del fuoco per tirarla fuori dai guai. E’ accaduto l’altro giono a Brusnengo, protagonista una donna che ha avuto un brutto infortunio nel proprio alloggio.

Dopo la caduta, la donna non riusciva infatti a rialzarsi, ed è stato necessario chiamare i soccorritori per poter entrare in casa e prestare le prime cure alla malcapitata. Sul posto sono infatti intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che hanno raggiunto la donna e l’hanno stabilizzata. Dopo di che la signora è stata caricata sull’ambulanza e portata al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook