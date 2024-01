Donna travolta e uccisa da un suv mentre attraversa la strada. La tragedia a Momo: la vittima è una 65enne di origini polacche.

Tragedia nel Novarese. Nella serata di ieri, sabato 13 gennaio, erano da poco passate le 18, una donna polacca di 65 anni è stata investita da un suv mentre attraversava la strada a Momo. L’impatto è stato violento: il corpo della malcapitata è stato sbalzato parecchi metri più avanti.

Nonostante l’intervento tempestivo dell’equipe del 118, la donna è deceduta sul posto: i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. Sul posto anche i carabinieri di Oleggio per i rilievi del caso.

La donna lavorava a Briona

La vittima lavorava attualmente come badante a Briona. In precedenza aveva lavorato in altri centri della zona. Ora la salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale Maggiore di Novara, in attesa delle decisioni del giudice, che dovrà stabilire se ordinare l’autopsia oppure no.

L’automobilista rischia invece di dover rispondere di omicidio stradale. Si è comunque subito fermato per prestare soccorso. Sopetterà ora ai carabinieri definire l’esatta dinamica della tragedia.

Foto d’archivio