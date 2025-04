Dramma a Pasquetta, muore sulla moto del nipote. Un 79enne e un 17enne si sono schiantati contro un muro: impatto fatale per il pensionato.

Dramma a Pasquetta, muore sulla moto del nipote

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di ieri, giorno di Pasquetta, a Boschetto di Chivasso. Intorno alle 16, un uomo classe 1946 e residente in una frazione di Chivasso, che stava trascorrendo la giornata in compagnia dei familiari, ha perso la vita in un drammatico incidente. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso. L’uomo si chiamava Giovanni Pagliano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si trovava alla guida della moto da enduro del nipote 17enne, e il ragazzo viaggiava come passeggero. Improvvisamente il pensionato ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muro dell’abitazione all’angolo di una curva che porta alla rotatoria all’ingresso del paese.

Inutili i soccorsi

Dopo l’incidente, il nipote ha ripreso la moto ed è tornato a casa per avvisare tutti e dare l’allarme per l’incidente. Alla fine anche lui è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura del polso. Purtroppo invece per il pensionato non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari della Croce rossa di Chivasso con equipe medica 118 e i Carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Chivasso, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

