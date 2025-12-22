Dramma della solitudine: muore in casa con i suoi gatti. Il corpo di un 83enne scoperto dopo giorni dal decesso.

Dramma della solitudine: muore in casa con i suoi gatti

Soccorsi purtroppo inutili per Duilio Ferraris, 83 anni, trovato senza vita nella sua abitazione alle porte di Montanaro, centro nei pressi di Chivasso. E’ accaduto la scorsa settimana. L’uomo viveva solo, in compagnia dei suoi gatti, lontano da una rete familiare o sociale stabile. Lo riporta Prima Chivasso.

L’allarme al 112 è scattato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, i carabinieri e un’ambulanza del 118, ma per l’anziano non c’era ormai più nulla da fare. La morte, secondo le prime ipotesi, potrebbe risalire a qualche giorno prima del ritrovamento.

Un uomo solitario

Secondo quanto riferito dai vicini, Ferraris conduceva una vita riservata e solitaria. Viveva da solo con i suoi gatti ed era una figura conosciuta in paese per le sue abitudini particolari: talvolta lo si incontrava aggirarsi con delle borse, altre volte seduto su una panchina, anche in piena notte, sempre in silenzio.

Un’esistenza ai margini, segnata dalla solitudine, che si è conclusa tra le mura di casa, senza che nessuno si accorgesse subito della tragedia. Le cause del decesso sono ora al vaglio del medico legale dell’Asl To4, che dovrà chiarire le circostanze della morte.

