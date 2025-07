Dramma a Masserano: anziana trovata senza vita nella sua abitazione. A lanciare l’allarme sono stati alcuni familiari.

Un drammatico episodio ha scosso nella giornata di ieri, martedì 15 luglio, la comunità di Masserano. Una donna di circa 86 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione.

Secondo le prime informazioni raccolte, a lanciare l’allarme sono stati alcuni familiari, preoccupati che da tempo non riuscivano più a mettersi in contatto con l’anziana. La mancanza di risposte, unita al silenzio insolitamente prolungato, ha fatto temere il peggio.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono quindi prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno facilitato l’accesso all’abitazione. Con loro anche gli operatori del 118, ma purtroppo, una volta entrati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Dalle prime verifiche, sembra che la morte sia avvenuta per cause naturali. Non sono stati riscontrati segni di effrazione o elementi che facciano sospettare eventi violenti. Tuttavia, come da prassi, verranno effettuati ulteriori accertamenti per chiarire le esatte circostanze del decesso.

L’episodio ha suscitato profondo cordoglio in paese, dove la donna era conosciuta. Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa e dolorosa.

