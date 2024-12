Due 17enni distruggono il presepe nella piazza di Biella. Identificati e fermati poco dopo: avevano ancora dei pezzi della struttura in mano.

È stata una notte brava quella trascorsa da due giovani che hanno vandalizzato il presepe nel centro di Biella. L’altra notte è giunta segnalazione alla sala operativa della Questura circa la presenza di due giovani che stavano danneggiando la natività realizzata nel piazzale Vittorio Veneto, appena inaugurata la sera precedente.

Un equipaggio della squadra volante, giunto sul posto identificava coloro che avevano chiesto l’intervento e acquisiva le prime informazioni, rilevatesi poi indispensabili per risolvere velocemente il caso. Una ricerca effettuata in zona permetteva infatti di identificare poco dopo i responsabili dell’atto vandalico: si trattava di due 17enni che erano ancora in possesso di alcune parti del presepe.

Un gesto fine a se stesso

Entrambi non hanno saputo dare motivi per spiegare la stupida azione appena commessa: in pratica, si trattava di un vandalismo fine a se stesso.

«Vorrei lanciare un appello – commenta sui social la consigliera comunale Camilla Nodari, che ha avvertito la polizia -: se qualcuno pensa di essere un “grande” a compiere questi gesti, ci rifletta a lungo visto che sul presepe punta anche una telecamera di videosorveglianza. Danneggiare il presepe che rappresenta un simbolo della nostra identità cristiana significa danneggiare anche la storia che questo rappresenta. Il rispetto dei beni comuni dovrebbe essere alla base della nostra società».

