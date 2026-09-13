Due cercatori di funghi non rientrano, avviate le ricerche

Due cercatori di funghi risultano dispersi nella zona di Arvogno, in Valle Vigezzo, dove nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 12 settembre, sono scattate le ricerche dopo la segnalazione del loro mancato rientro. Diverse squadre di soccorso sono state mobilitate per individuare le due persone.

Sul posto stanno operando i volontari della stazione Valle Vigezzo del Soccorso alpino e speleologico piemontese, affiancati dai vigili del fuoco e dal Soccorso alpino della guardia di finanza. Le squadre stanno battendo il territorio nel tentativo di ricostruire il percorso seguito dai due dispersi.

Squadre impegnate nella zona

L’attenzione dei soccorritori è concentrata nell’area di Arvogno, località montana frequentata anche dagli escursionisti e da chi in questo periodo si inoltra nei boschi alla ricerca di funghi. Le operazioni proseguono per restringere progressivamente la zona nella quale potrebbero trovarsi i due cercatori.

Un elemento importante per le ricerche è proprio la ricostruzione dei loro possibili spostamenti. Il personale impegnato nell’intervento sta quindi cercando di raccogliere ogni indicazione utile per stabilire quale itinerario possano avere seguito prima che venisse dato l’allarme per il mancato rientro.

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Secondo allarme in poco più di 24 ore

Per la Valle Vigezzo è il secondo intervento per una persona dispersa nel giro di poco più di 24 ore. Nel pomeriggio di venerdì i soccorritori erano stati mobilitati nella zona dell’Alpe Blitz, dove un’altra persona non aveva fatto ritorno come previsto.

In quel caso l’allarme era rientrato con una buona notizia: il disperso era stato rintracciato e le ricerche erano terminate positivamente. Ora tutte le forze impegnate sul territorio sono concentrate sui due cercatori di funghi scomparsi nella zona di Arvogno.

Foto d’archivio

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