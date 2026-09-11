Muore cercando funghi nei boschi che amava: tragedia nel Cusio

Si sono cocnluse nel peggiore dei modi le ricerche di Ernesto Quargentan, 85 anni, disperso da mercoledì nei boschi di Quarna Sopra, nel Cusio. Il corpo senza vita del pensionato di Malnate, in provincia di Varese, è stato individuato nella zona compresa tra l’alpe Camasca e il monte Mazzoccone. Qui, secondo la prima ricostruzione, sarebbe precipitato in un tratto particolarmente impervio.

A dare l’allarme erano stati i familiari, preoccupati perché l’uomo non era rientrato all’orario abituale. Quargentan conosceva bene quei sentieri ed era ancora un buon camminatore. Le squadre di soccorso hanno iniziato a battere gli itinerari che era solito percorrere durante le sue escursioni.

Ricerche fino a tarda sera

Alle operazioni hanno partecipato il Soccorso alpino di Omegna, i vigili del fuoco di Verbania, i volontari, il Sagf, la protezione civile delle Quarne e della valle Strona. È stato impiegato anche l’elicottero dei vigili del fuoco e le ricerche sono proseguite senza interruzioni anche dopo il calare del buio.

Il corpo dell’85enne è stato individuato intorno alle 23.30 in fondo a un dirupo sopra l’alpe Camasca. Determinante è stato l’utilizzo dell’Imsi Catcher della guardia di finanza, una strumentazione che consente di localizzare i telefoni cellulari e restringere l’area delle ricerche.

Quarne era la sua seconda casa

L’ipotesi è che Quargentan sia scivolato lungo il pendio, reso insidioso da pioggia e umidità. La sua morte è la seconda registrata nel Verbano Cusio Ossola nel giro di poche ore dopo quella di Agostino Spera, trovato senza vita a Druogno.

Foto d’archivio

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