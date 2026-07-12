Due tumori eliminati con un solo intervento robotico: successo all’ospedale di Alessandria

All’Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria è stato portato a termine con successo un innovativo intervento robotico che ha consentito di trattare, in un’unica seduta operatoria, due diverse patologie oncologiche. La paziente era affetta da un tumore al colon destro e da una neoplasia al rene destro. L’operazione è stata eseguita dall’équipe di chirurgia generale e da quella di urologia, evitando così due distinti ricoveri e altrettante anestesie generali.

Un intervento unico per due patologie

La prima parte della procedura ha riguardato l’asportazione del tumore al colon attraverso una tecnica oncologica avanzata, studiata per rimuovere in modo radicale la malattia e i tessuti interessati. Successivamente gli specialisti di Urologia sono intervenuti sul rene, eliminando esclusivamente la porzione colpita dalla neoplasia e preservando il resto dell’organo grazie all’impiego della chirurgia robotica.

L’intera operazione è stata eseguita con approccio mini-invasivo, una scelta che ha permesso di ridurre il trauma chirurgico e di offrire alla paziente un percorso terapeutico più rapido e meno impegnativo rispetto a due interventi separati.

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Recupero rapido e collaborazione tra specialisti

La presenza contemporanea di un tumore del colon e di uno del rene è una condizione poco frequente e richiede una stretta collaborazione tra diverse specialità. Proprio il lavoro congiunto delle due équipe ha reso possibile pianificare un trattamento integrato, concentrando tutte le cure in un’unica seduta operatoria.

A distanza di alcune settimane dall’intervento, il decorso della paziente è risultato positivo. Il recupero è avvenuto senza complicanze rilevanti e ha consentito un rapido ritorno alle normali attività quotidiane, confermando i vantaggi della chirurgia robotica nei casi oncologici più complessi.

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