E’ il giorno del dolore: addio al bambino di 9 anni morto dopo l’allenamento. Il giovanissimo Nicolò colpito probabilmente da emorragia cerebrale sul campo di basket.

E’ il giorno del dolore: addio al bambino di 9 anni morto dopo l’allenamento

Si celebra nel pomeriggio di oggi, martedì28 gennaio, il funerale di Nicolo Cazzamani, il bambino morto ad appena 9 anni a seguito probabilmente di una emorragia cerebrale che lo ha colpito mentre partecipava a un allenamento di basket. Il piccolo abitava a Torrazza, centro vicino a Chivasso.

Come riporta Prima Chivasso, sul posto sono immediatamente giunte due ambulanze del 118. Prima è stato trasportato all’ospedale di Chivasso, dove è stato sottoposto a una Tac. Dopo, è stato trasferito all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove è stato operato d’urgenza nella notte. Ma nonostante tutti gli sforzi dei medici, le sue condizioni erano gravissime. E purtroppo il bambino si è spento nella mattinata di sabato 25 gennaio.

Il lutto cittadino

Il Comune di Torrazza ha proclamato per oggi lutto cittadino. Le bandiere negli uffici pubblici saranno quindi a mezz’asta per tutta la giornata. Nei luoghi di lavoro viene richiesto di osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento dalle 15.30, momento di inizio dei funerali del piccolo Nicolò.

Anche a Chivasso sarà lutto cittadino. Anche il sindaco ha formulato le condoglianze alla famiglia colpita dalla tragica perdita e ha annunciato la sua presenza alle esequie. L’atto comunale prevede l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici. Anche gli esercizi commerciali abbasseranno le saracinesche per 10 minuti, dalle ore 15.30 alle ore 15.40, in segno di cordoglio.

Il saluto della società di basket

Anche la società di basket, dove Nicolò giocava, ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia.

«Non ci sono parole per descrivere cosa stiamo provando in queste ore. Tutta la società, gli staff tecnici, dirigenziali, i giocatori si stringono intorno ai genitori ed alla famiglia di Nicolò, che questa mattina purtroppo ci ha salutato troppo presto. Porteremo il tuo sorriso sempre in campo con noi. Ciao Nicolò».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook