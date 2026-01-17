E’ morto il 14enne investito mentre andava a scuola. Una tragedia che ha scosso la comunità: il ragazzo scava camminando verso la fermata del pullman.

E’ morto il 14enne investito mentre andava a scuola

Non ce l’ha fatta il ragazzino travolto nella mattinata di ieri, venerdì 16 gennaio, mentre si recava a scuola. Il decesso è avvenuto all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dove era stato trasportato in condizioni ormai disperate.

La vittima, Mark Ricard Mariut, aveva 14 anni. Come ogni mattina, raggiungeva a piedi la fermata del bus lungo la provinciale 590 a San Sebastiano da Po, un tratto privo di marciapiedi e strisce pedonali. Il ragazzo stava andando a scuola a Chivasso quando è stato travolto da una Mercedes Classe E guidata da un 54enne torinese.

La corsa all’ospedale

L’impatto è stato violento, tant’è che il ragazzino ha sfondato il vetro anteriore dell’auto, venendone sbalzato in avanti.

Dopo le prime manovre di stabilizzazione, viste le condizioni estremamente critiche, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, raggiunto a sirene spiegate con la scorta dei carabinieri. Purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Inchiesta per omicidio stradale

La procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale per chiarire la dinamica dell’incidente, mentre il conducente, illeso ma sotto shock, è stato iscritto nel registro degli indagati. Non è ancora chiaro se il giovane stesse attraversando la strada o camminando sul ciglio.

Dalle prime dichiarazioni riportate dall’uomo, il ragazzino si sarebbe improvvisamente scostato dal bordo strada, e il conducente non avrebbe potuto far nulla per evitarlo. Una dichiarazione che andrà ovviamente verificata.

