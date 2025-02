E’ morto “Nico del lago d’Orta”: scoprì il volto di Padre Pio. Aveva 83 anni, fu cantautore e appassionato gestore di un negozio di antiquariato.

E’ morto “Nico del lago d’Orta”: scoprì il volto di Padre Pio

Si è spento a 83 anni Domenico Guarnori, per tutti “Nico del lago d’Orta”. Era un personaggio molto conosciuto soprattutto per la famosa “apparizione” del volto di Padre Pio sul muro esterno di un edificio di sua proprietà posto proprio all’ingresso di Orta San Giulio, prima di immettersi nella viuzza che porta poi a piazza Motta.

L’uomo aveva gestito per anni un negozio di antiquariato nel centro: e segnalò nel 1997, sull’antica abitazione che aveva appena acquistato ad Orta nella piazzetta di San Rocco, una macchia che poteva far pensare al volto di Padre Pio. Da quel giorno ha dedicato la sua vita a far conoscere questo fenomeno a tutti coloro che passavano. Ne parlarono a lungo anche i giornali, attirando curiosi e fedeli che si fermavano in piazza San Rocco a vedere il volto del Santo.

E Nico era sempre lì appostato con la sua sedia pronto a raccontare la storia. Nico e la moglie avevano intanto trasformato il pianterreno della casa in una sorta di museo dedicato al santo di Pietrelcina, con un libro dei visitatori che ha raccolto migliaia di firme.

Un passato da cantautore e antiquario

In passato era stato anche cantautore, autore di molte canzoni che già negli anni Settanta e Ottanta diffondevano messaggi ecologici. A lungo era stato un volto delle emittenti televisive private di Piemonte e Lombardia: era un volto noto di molte reti commerciali, nonché ideatore di un gioco che faceva incontrare le Pro loco di tutta la Regione. Insieme ai quiz che conduceva, si esibiva alla chitarra in particolar modo a Tele Alta Italia.

Poi, come accennato, aveva a lungo gestito un punto vendita di oggetti di antiquariato in centro paese.

