Entra in casa di riposo e accoltella la suocera. Una 90enne è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

Entra nella casa di riposo e accoltella la suocera riducendola in fin di vita. Il fatto è avvenuto l’altro giorno in una resisenza per anziani a Sanfrè, nel Cuneese. Più precisamente, teatro della vicenda è stata la “Residenza serena” di via Antonio Racca.

Non si conoscono i moviti del folle gesto. Il protagonista è un uomo di 70 anni che è entrato nella casa di riposo con un coltello in tasca, ha raggiunto la stanza della suocera e l’ha ferita con diversi fendenti al corpo.

La donna è in gravi condizioni

Colpita dalla lama, la donna ha urlato, richiamando l’attenzione del personale dell’istituto. Il genero alla fine è stato bloccato, e trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri.

La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ed è ancora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri ed è attualmente ai domiciliari a disposizione del magistrato. Dovrà anche chiarire il motivo del gesto.

