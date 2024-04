Infermiere ucciso a coltellate: funerale a Vercelli dopo un mese di attesa. Il 57enne Tiziano Colombi vittima della compagna, che ha infierito con una trentina di fendenti.

Dopo più di un mesa di attesa, viene celebrato il funerale di Tiziano Colombi, l’infermiere di 57 anni che lo scorso 27 febbraio fu ucciso a coltellate dalla compagna dopo una lite. L’uomo lavorava al reparto di chirurgia dell’ospedale Sant’Andrea.

Quella sera era andato nell’appartamento della compagna Rosi Comito, situato in via XXVI Aprile a Vercelli. Al culmine di un diverbio, la donna ha cominciato a colpire l’inferimiere con un coltello preso in cucina. Il 57enne è stato colpito da una trentina di fendenti: sulle prime ha cercato di dfendersi, ma poi il raptus omicida della donna ha avuto il sopravvento.

E’ stata poi stata la stessa donna a chiamare i soccorsi, che però al loro arrivo avevano trovato l’infermiere ormai privo di vita.

Domani il funerale dell’uomo

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, finalmente, dopo tutti gli accertamenti necroscopici di rito, a più di un mese di distanza dall’uccisione, la famiglia potrà dare l’ultimo salito a Tiziano. Il funerale sarà celebrato nella mattinata di domani, sabato 6 aprile, alle 10.30 in Duomo a Vercelli.

Lo annunciano il papà Bruno, la zia Giuseppina, il cugino Alessandro con la moglie Ruth Ferreira e il figlio Teodor, cugini e altri parenti.

Lo choc della comunità

Tiziano Colombi da una dozzina di anni viveva in una villetta da solo, in via Roma a Quinto Vercellese. Era una persona molto riservata al punto che neppure sul campanello aveva scritto il suo nome. Anche sul lavoro lo ricordano come una persona molto discreta e professionale. La tragedia aveva suscitato cordoglio sia tra i compaesani, sia tra i colleghi dell’ospedale.

