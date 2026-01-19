Entra in un negozio con una pistola e minaccia tutti: era un’arma giocattolo. Spacconata inspegabile di un 60enne, che però gli è costata una denuncia.

Entra in un negozio con una pistola e minaccia tutti: era un’arma giocattolo

Momenti di forte tensione l’altro pomeriggio nella centralissima via Italia di Biella. Un uomo di 60 anni è entrato in un negozio di telefonia della zona, nei pressi di palazzo Oropa, estraendo quella che sembrava a tutti gli effetti una pistola e intimando ai presenti di restare immobili: «Fermi tutti, sono armato».

Il titolare dell’esercizio ha immediatamente allertato la polizia. A quel punto l’uomo, senza apparente agitazione, avrebbe risposto che non c’erano problemi e che avrebbe atteso l’arrivo degli agenti all’esterno del negozio. Così ha fatto: è uscito e si è fermato poco distante, davanti alla farmacia accanto.

Si scopre che era un’arma giocattolo

Sul posto sono intervenute tre volanti della polizia. Alla vista degli agenti il sessantenne, senza fissa dimora e volto noto nelle vie del centro, non ha opposto resistenza. È stato bloccato e disarmato in pochi istanti. Solo dopo il controllo è emerso che l’arma era in realtà una pistola giocattolo, la riproduzione di una Glock.

L’uomo, che non ha fornito spiegazioni sul gesto compiuto, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Restano lo spavento e lo sconcerto tra commercianti e passanti, in una delle vie più frequentate della città, dove l’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi curiosi.

Foto d’archivio

