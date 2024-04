Esce di strada con il suo scooter, morto a soli 33 anni. Il giovane ha perso il controllo mentre stava affrontando una curva ed è stato sbalzato sull’asfalto.

Esce di strada con il suo scooter, morto a soli 33 anni

Un giovane di soli 33 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, sabato 6 aprile. L’incidente è accaduto a Mombaruzzo, centro delle colline astigiane. La vittima si chiamava Mirco Corneglio.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il 33enne era in sella sul suo scooter Yamaha: ha perso il controllo affrontando una curva, è caduto ed è stato sbnalzato violentemente sull’asfalto.

L’intervento dei soccorritori

Sono stati altri automobilisti di passaggio a dare l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Nizza Monferrato, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione, non c’è stato altro da fare che constatarne l’avvenuto decesso.

