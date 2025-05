Esce di strada con l’auto e muore. Tragedia nel Vercellese. Probabile malore: non è servito a nulla il tentativo di rianimazione portato avanti dal 118.

Esce di strada con l’auto e muore. Tragedia nel Vercellese

Dramma sulle strade del Vercellese nella mattinata di oggi, sabato 10 maggio. Poco prima delle 9 una vettura Fiat Punto con due persone a bordo è uscita di strada in corso 25 Aprile a Santhià, e per il conducente non c’è stato nulla da fare. Si suppone che, più che dall’impatto, l’uomo sia stato ucciso da un malore che l’ha colto in quel momento. Ma si tratta solo di un’ipotesi, confortata dalle modalità dell’incidente. Non sono state coinvolte altre vetture.

L’uomo è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, che gli hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco. Ma nonostante i vari tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato altro da fare che dichiararne il decesso.

L’intervento dei soccorritori

Oltre agli operatori del 118, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco con due squadre: una proveniente dal distaccamento di Livorno Ferraris e e una dei volontari di Santhià. All’arrivo delle squadre il conducente della vettura era già fuori dall’abitacolo alle cure dei sanitari. Il secondo occupante è stato trasportato in pronto soccorso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura e in seguito anche dell’ area interessata. Sul posto presenti anche i carabinieri e agenti della polizia stradale e della polizia locale. Sta alle forze dell’ordine la ricostruzione più precisa dell’episodio, e anche l’individuazione delle cause.

