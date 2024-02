Esce di strada con l’auto, morta sul colpo donna di 52 anni. La vettura è finita in un campo, nulla da fare per la conducente.

Esce di strada con l’auto, morta sul colpo donna di 52 anni

La scorsa notte stava procedendo a bordo di una Punto blu, ma improvvisamente ha perso il controllo della guida. L’auto è finita in un campo vicino alla carreggiata, e quando sono intervenuti i soccorritori, la donna era già deceduta. Per estrarre il corpo dall’abitacolo è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco del Comando di Asti.

E’ morta così Lucia Balsamo, una 52enne residente a Villanova d’Asti. Come riportano i colleghi de La Provincia di Asti, sul posto si so no portati anche i carabinieri di Villanova per i rilievi e per avvertire la famiglia.

Il cordoglio della comunità

Lucia Balsamo viveva in paese ed era una dipendente della BCube, nota e grande azienda di logistica. «Sono molto addolorato della notizia della scomparsa della signora Balsamo – ha commentato il sindaco Roberto Peretti – a nome di tutta la comunità villanovese ci stringiamo intorno alla sua famiglia ed esprimiamo il nostro più sentito ed affettuoso cordoglio».

Non ancora chiaro il motivo della fuoriuscita stradale che potrebbe essere addebitata anche ad un malore alla guida o ad un colpo di sonno.