Paura per un operaio rimasto incastrato nel macchinario. Ricoverato al pronto soccorso con codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

Grave incidente sul lavoro: si è verificato a Romentino nella giornata ieri, venerdì 9 febbraio. Un operaio è rimasto incastrato e schiacciato in un macchinario mentre stava lavorando. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi: sul posto si è precipitato il personale del 118, che ha stabilittato l’uomo, per poi trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara.

Fortunatamente pare però che, nonostante le grave ferite, non sia in pericolo di vita.

Incidente anche a Castelletto Ticino

Sempre nel Novarese e sempre ieri, come riportano i collghi di Prima Novara, è avvenuto un altro episodio di incidente sul lavoro. A Castelletto sopra Ticino un operaio è caduto dal tetto. Per lui ferite da codice giallo, è stato portato sempre al “Maggiore” di Novara.

Il tema degli incidenti sul lavoro continua ad essere caldo in Italia. Fortunatamente le ultime notizie relative alla provincia novarese erano piuttosto confortanti. Novara risulterebbe infatti in zona bianca con rischi di mortalità ben al di sotto della media regionale e nazionale troviamo Novara.

