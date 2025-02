Esce di strada in auto e si schianta contro un muretto: morto 46enne. Probabilmente l’uomo è stato colto da un malore, o è rimasto vittima di una distrazione.

Esce di strada in auto e si schianta contro un muretto: morto 46enne

Ha perso il controllo della propria Citroen Saxo, che è finita in un fossato a lato strada e dopo aver percorso una ventina di metri si è infine schianata contro il muretto di protezione del canale di scolo. E’ morto così l’altro giorno un imprenditore edile di 46 anni, Andrea Chiadò. La tragedia è accaduta a Grange di Nole, un piccolo centro nelle vicinanze di Ciriè.

Più precisamente, l’incidente è avvenuto lungo la variante alla strada provinciale 25.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto, allertati da altri automobilisti, sono arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri di zona. Ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare. Era anche stato chiamato un elicottero in vista di un trasporto urgente, ma anche questo è risultato inutile.

Vista l’assenza di qualsiasi segno di frenata, e il fatto che non sono stati coinvolti altri veicoli, si ipotizza che l’uomo abbia avuto un colpo di sonno, o sia stato colpito da malore. Non è da escludere anche una fatale distrazione che ha permesso all’auto di finire nel fossato senza controllo.

Foto d’archivio

