Esce di strada con l’auto e finisce ribaltato in un fossato

Incidente nelle prime ore della giornata di ieri, sabato 7 dicembre, prima dell’alba. Come riporta Prima Vercelli, erano circa le 3 di notte quando una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli è intervenuta sulla strada provinciale 1 all’ altezza di Larizzate, poco sotto Vercelli, per un incidente stradale avvenuto in modo autonomo.

Conduente trasportato in ospedale

I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno estricato grazie a tecniche Tpss (tecniche di primo soccorso sanitario) l’unico occupante dell’auto, il conducente. Il quale era rimasto bloccato nella vettura che aveva terminato la sua corsa capovolta in un fossato che corre a lato della carreggiata.

Tirato fuori dalle lamiere, l’uomo è stato affidato ai sanitari che lo hanno stabilizzato e poi trasportato al pronto soccorso. In seguito i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e l’area interessata.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi di prassi: nell’incidente non sono stati comunque coinvolti altri veicoli, si è trattato di un’uscita di strada autonoma.

