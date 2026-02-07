Esce di strada e finisce con l’auto sul sagrato del duomo. Curioso incidente a Vercelli, il conducente è uscito illeso.

Esce di strada e finisce con l’auto sul sagrato del duomo

Incidente nella mattinata di ieri, venerdì 6 febbraio, nel cuore di Vercelli. Poco prima delle 9, un’auto di colore giallo acceso è finita sul sagrato della cattedrale, in piazza Sant’Eusebio, attirando l’attenzione di residenti e passanti.

L’impatto, avvenuto in uno dei punti più delicati del centro cittadino, ha provocato ingenti danni alla vettura, rimasta visibilmente compromessa nella parte anteriore. Sul posto sono intervenute in breve tempo le forze dell’ordine, con la polizia locale impegnata nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto. L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire le operazioni e il successivo spostamento del mezzo.

Qualche disagio alla circolazione

L’episodio ha causato qualche disagio alla circolazione, soprattutto nelle vie limitrofe, ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di poco tempo. Fortunatamente, non si sono registrati feriti: né il conducente né eventuali pedoni presenti in quel momento hanno riportato conseguenze.

Secondo le prime valutazioni, l’auto avrebbe perso aderenza o il controllo proprio nel tratto in cui la carreggiata si restringe e crea una sorta di “chicane” naturale, particolarmente insidiosa per chi procede in direzione di corso Italia. Non è la prima volta, infatti, che in quel punto si verificano incidenti simili: una circostanza che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in un’area ad alta frequentazione, anche pedonale. Lo riporta Prima Vercelli.

