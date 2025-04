Escono fiamme dal comignolo, intervengono i vigili del fuoco. Momenti di paura per un incendio che si è innescato nella canna fumaria di una abitazione.

Attimi di paura nella serata di ieri, sabato 12 aprile, per un violento incendio che so è sviluppano nella canna fumaria di una abitazione a Tronzano Vercellese. Lanciato l’allarme dai proprietari, l’intervento dei vigili del fuoco è iniziato intorno alle 20. Sul posto una squadra del distaccamento di Livorno Ferraris e una dei volontari di Santhià. La casa con la canna fumaria in fiamme era in via Duca d’Aosta.

Fiamme dal comignolo

All’ arrivo sul posto dei vigili del fuoco le fiamme interessavano già tutta la canna fumaria, uscendo anche dal comignolo. L’intervento degli operatori è valso alla completa estinzione del camino prima che si propagasse al tetto mettendo in sicurezza la parte coinvolta.

Per fortuna non ci sono feriti da segnalare, e nemmeno persone intossicate.

