Incendio alla canna fumaria, intervento dei vigili del fuoco. Gli operatori sono arrivati con autobotte e autoscala. Alla fine i danni si sono rivelati modesti.

Nella serata di ieri, lunedì 10 marzo, poco dopo le 23 una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli più una con l’autobotte ed una con l’autoscala sono intervenute a Caresanablot in via Vercelli per il principio di incendio di un’ abitazione.

Quando sono arrivate sul posto le squadre dei vigili, tutte le persone erano state evacuate dall’abitazione. E’ stato verificato il principio di incendio della canna fumaria, dopo di che si è constatato che lo stato del camino, che già era estinto.

Messa in sicurezza la situazione, i vigili del fuoco hanno fatto il rientro in sede. Presenti sul posto anche i carabinieri di Vercelli per i rilievi di prassi.

