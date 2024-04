Taglia un albero e il tronco gli cade addosso: grave un anziano. L’uomo è stato ricoverato al pronto soccorso con codice rosso.

Taglia un albero e il tronco gli cade addosso: grave un anziano

Stava tagliando un albero per fare manutenzione in un terreno agricolo quando improvvisamente è stato colpito da un tronco. E’ finito in ospedale in gravi condizioni un uomo di 76 anni residente in provincia di Cuneo, a Valloriate.

L’uomo era intento a ripulire un terreno quando un albero che stava tagliando è caduto e lo ha travolto.

L’allarme e l’arrivo del soccorritori

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118. I quali, vista la situazone, hanno stabilizzato il pensionato e intanto hanno contattato l’elicottero per predisporre un trasporto di urgenza al pronto soccorso. L’uomo è arrivato in ospedale con codice rosso, è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

