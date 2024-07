Oggi l’addio a Erik, padre di famiglia morto a 36 anni dopo il volo dal ponte. Lascia la moglie e quattro figli. Tanti ricordi da parte di amici e conoscenti.

Si celebra nella mattinata di oggi, sabato 27 luglio, il funerale di Erik Oggianu, il 36enne che giovedì è stato trovato senza vita sotto il ponte sul Cervo tra Chiavazza e Biella, lungo la strada vecchia da Cossato. Nessun dubbio che si trattato purtroppo di un gesto volontario da parte dell’uomo.

Gli operatori dei vigili del fuoco lo hanno raggiunto appena possibile nel greto del torrente, ma per lui non c’era più nulla da fare. Un dramma che ha suscitato sconcerto in tutta la zona.

Tanti ricordi di amici e familiari

Nei giorni scorsi sui social sono stati postati numerosi ricordi e messaggi affettuosi diretti a Erik e alla sua famiglia. «Ciao Erik eri davvero una persona stupenda, riposa in pace: ora da lassù proteggi i tuoi figli» scrive per esempio un amico. Luomo ha lasciato la moglie Monica e quattro figli: Lucia, Alessia, Antonio e Chanel, oltre a due fratelli con le rispettiva famiglie.

Come accennato, il funerale viene celebrato nella mattinata di oggi a partire dalle 10 nella chiesa parrocchiale di Chiavazza. Ma già nel tardo pomeriggio di ieri tanti amici hanno avuto modo di stringersi intorno ai familiari in occasione della recita del rosario, ospitata sempre nella parrocchiale di Chiavazza.

