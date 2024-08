Escursionista e padre di famiglia 39enne muore precipitando in montagna. Il corpo senza vita dell’uomo trovato dopo una giornata di ricerche.

Escursionista e padre di famiglia 39enne muore precipitando in montagna

Hanno avuto il peggiore dei finali le ricerche di un 39enne originario di Torino e residente a Villar San Costanzo con la compagna e la figlia, disperso da domenica 18 agosto nella zona della Valcuca, nel Cuneese. Marco Gibbin, questo il suo nome, è stato ritrovato senza vita dal soccorso alpino in alta Valle Gesso il giorno seguente. Lo riportano i colleghi di Prima Cuneo.

Era stata la compagna la sera precedente a lanciare l’allarme, non vedendolo tornare dopo un’escursione di cui però non si conosceva la meta. Erano scattate subito le ricerche, durate tutta la notte, a cui ha preso parte anche il soccorso alpino della Guardia di finanza.

Lascia la compagna e una figlia

Il ritrovamento è avvenuto dopo un sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco, nella zona della Valcuca, a 2189 metri, in un’area particolarmente impervia. Gli operatori del soccorso alpino piemontese comunicano che è precipitato. Gibbin lavorava nella scuola “L’Estetica” ed era un grande frequentatore della montagna. L’uomo, oltre alla compagna, lascia una figlia.

