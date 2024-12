Escursionista muore dopo un volo di trenta metri: ritrovata dopo una notte di ricerche. L’allarme lanciato dalla figlia che non riusciva più a mettersi in contatto con la donna 58enne.

Il corpo senza vita di una donna belga è stato trovato nella mattinata di ieri, sabato 14 dicembre, nel comune di Champorcher, dove si era recata per un’escursione. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera. L’allarme era scattato la sera precedente, quando la figlia aveva dato l’allarme al 112, raccolto dai carabinieri, segnalando che da circa tre giorni non riusciva più a mettersi in contatto con la madre. La donna si chiamava Anne Sergers, di 58 anni, domiciliata a Pontboset.

Partono le ricerche

Scattate le operazioni di ricerca, i militari hanno trovato l’auto dell’escursionista parcheggiata in zona Petit-Mont-Blanc. Il piano di ricerca persona scomparsa era coordinato dai vigili del fuoco e ha coinvolto il Corpo forestale della Valle d’Aosta, il Soccorso alpino valdostano, il Soccorso alpino della guardia di finanza e i carabinieri.

Per tutta la notte, le squadre di soccorritori hanno perlustrato la zona, anche con l’aiuto delle unità cinofile, senza però trovare tracce utili. Con la luce del giorno, si è alzato in volo l’elicottero della Protezione civile, con a bordo i tecnici del Sav, che ha individuato il corpo in un dirupo a valle del sentiero.

Un volo di trenta metri

La donna era adeguatamente attrezzata per l’escursione, non solo con abbigliamento tecnico, ma indossava anche dei ramponcini sotto gli scarponi. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essere scivolata, o aver perso l’equilibrio, cadendo dal sentiero per una trentina di metri e superando un salto di roccia sottostante.

Il corpo è stato recuperato e portato alla camera mortuaria del cimitero di Verrès, dove in giornata si è tenuto il riscontro esterno del medico-legale. I parenti sono in viaggio dal Belgio alla volta della valle.

