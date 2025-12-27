Esplode la bombola di gas in casa, un 76enne morto per le ustioni

Una tragedia ha colpito Cuorgnè, centro del Canavese, nella mattina di Natale: una bombola che esplode all’interno di un’abitazione ha provocato un violento incendio. Un uomo è rimasto gravemente ferito ed è morto poche ore dopo in ospedale, mentre la moglie e la figlia sono state ricoverate per intossicazione da fumo.

Bombola esplode in casa, morto un 76enne

Non ce l’ha fatta Giuseppe Galati, 76enne rimasto gravemente ustionato nell’incendio divampato la mattina di Natale in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Trione, a Cuorgnè. All’origine del rogo c’è stata l’esplosione di una bombola di gas che ha innescato una violenta fiammata, avvolgendo rapidamente l’abitazione.

L’uomo è stato investito direttamente dall’esplosione e ha riportato ustioni su circa l’80 perr cento del corpo, in gran parte di terzo grado, oltre a un grave trauma toracico causato dall’onda d’urto. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Trasportato d’urgenza al Cto di Torino, è deceduto nel pomeriggio, intorno alle 17.15, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

LEGGI ANCHE: Casa in fiamme in una frazione di Scopa: intervengono i vigili del fuoco. LE FOTO

Ferite moglie e figlia

Ferite anche la moglie e la figlia della vittima, rispettivamente di 73 e 37 anni, rimaste intossicate dal fumo sprigionato dall’incendio. Entrambe sono state trasportate all’ospedale di Cuorgnè per accertamenti e cure.

L’allarme è scattato poco prima delle 7 del mattino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero e i vigili del fuoco con squadre provenienti da Ivrea, Cuorgnè, Castellamonte e Torino, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Successivamente sono arrivati anche i carabinieri di Cuorgnè e gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso al traffico via Torino e via Trione per consentire le operazioni di soccorso. Le forze dell’ordine dovranno ora chiarire con precisione la dinamica dell’esplosione.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook