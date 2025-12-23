Esplode una bombola, una giovane e tre fratellini si salvano rifugiandosi sul balcone. Momenti di paura, in fiamme l’alloggio.

Esplode una bombola, una giovane e tre fratellini si salvano

Momenti di grande paura nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 dicembre, a Poirino, nel Torinese, dove un’esplosione seguita da un incendio ha interessato un’abitazione di via Trieste. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando una bombola di gas è esplosa all’interno dell’appartamento, provocando lo sviluppo delle fiamme.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 Azienda Zero, supportati dalle ambulanze della Croce rossa cittadina e dall’elisoccorso. A coordinare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono stati i vigili del fuoco, giunti con il distaccamento di Chieri, l’autoscala da Torino Lingotto e il carrofiamma da Torino Centrale. Presenti anche i carabinieri della stazione di Poirino.

Giovane e fratellini scappano al piano superiore

All’interno dell’abitazione si trovavano una giovane donna, nata nel 1998, e i suoi tre fratelli minorenni. Per sfuggire al fuoco, i ragazzi si sono rifugiati al piano superiore, raggiungendo un balcone. I militari dell’Arma, con l’ausilio di una scala esterna, sono riusciti a portarli in salvo.

La ragazza ha riportato ustioni di lieve entità, di primo grado, ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. I tre minori, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze. L’alloggio è stato dichiarato inagibile.

La famiglia, composta complessivamente da sei persone e di origine pachistana, ha trascorso la notte in una struttura alberghiera. L’esplosione sarebbe partita dalla cucina, ma la dinamica dell’accaduto resta ancora in fase di accertamento. Lo riporta Prima Torino.

