Ex olimpionica di sci suona a casa del vicino e gli spara quattro colpi. Una vicenda sconcertante, l’uomo è stato ricoverato alle “Molinette” in codice rosso.

Vecchie ruggini di vicinato sono sfociate in violenza e nell’uso di un’arma da fuoco. E’ accaduto nella giornata di ieri, venerdì 4 dicembre, a Moncalieri. Protagonista della sconcertante vicenda è stata Vera Schenone, 84 anni, ex campionessa di sci. La quale ha sparato quattro colpi all’addome del vicino di casa, usando la pistola regolarmente detenuta dal marito.

Secondo le prime ricostruzioni, pare che la donna, furibonda per qualche screzio, abbia preso l’arma, si sia recata a casa del vicino 53enne e abbia suonato il campanello. Quando il rivale è venuto ad aprire gli ha sparato quattro colpi, non si sa se appena ha spalancato la porta o se tra i due ci sia stato un ennesimo diverbio.

L’arrivo dei soccorritori

L’uomo ferito è stato subito in codice rosso all’ospedale “Molinette” di Torino, dove si trova tuttore in prognosi riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Invece la donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio aggravato. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione l’episodio e per capire da quali contrasti sia stato generato. Denunciato per omessa custodia dell’arma anche il marito della ex sciatrice.

Vera Schenone aveva partecipato alle Olimpiadi invernali di Cortina del 1956: atleta molto versatile, gareggiava in discesa libera, slalom e slalom gigante.

Foto d’archivio

