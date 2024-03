Ex presidente degli industriali muore in uno schianto contro un camion. Massimo Marchi era nipote di monsignor Fernando Marchi, che fa parroco nel Triverese, deceduto anche lui in un incidente.

Questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto a Buronzo, nel Vercellese, ha perso la vita l’imprenditore biellese Massimo Marchi. Conosciutissimo in tutta la zona, Marchi era l’attuale amministratore delegato di “Marchi & Fildi”, gruppo tessile specializzato nella produzione di filati per la moda, l’arredo e vari utilizzi tecnici. Sposato, aveva due figli.

Era stato presidente degli industriali

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, Marchi fu presidente Uib dal 1999 al 2001 dopo aver fatto parte della giunta e del consiglio generale dell’Unione industriale biellese, svolgendo anche il ruolo di revisore dei conti dal 1997 al 1998.

Ha fatto parte del Comitato piccola industria Uib dal 1995 al 1998. Dal 1999 al 2001 è stato membro della giunta di Confindustria. E’ stato revisore dei conti dell’Unione industriale e membro del consiglio direttivo Uib, membro del consiglio di Euratex, vicepresidente di Smi Sistema Moda Italia con delega a Ricerca e Innovazione, membro del comitato di coordinamento e gestione Cluster Made In. e consigliere dell’associazione Tessile e Salute.

Era membro del consiglio di Po.in.tex, il Polo di Innovazione Tessile, di cui è stato il primo presidente. Era stato anche membro del consiglio direttivo di TexClubTec e del consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio.

La tragedia dello zio monsignore

Massimo Marchi era nipote di monsignor Fernando Marchi, che fu a lungo parroco nel Triverese e poi vicario episcopale a Biella. Anche lui perse la vita in un drammatico incidente avvenuto nel 2002.