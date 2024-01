Ferma l’auto per prestare soccorso, ma rimedia un pugno in faccia. Incredibile vicenda denunciata l’altro giorno da un giovane.

Ferma l’auto per prestare soccorso, ma rimedia un pugno in faccia

Si era fermato perché la vettura che aveva dietro aveva iniziato a lampeggiare con gli abbaglianti, e lui pensava che potesse avere bisogno di aiuto. Così ha accostato ed è sceso. Ma il conducente dell’altra vettura lo ha raggiunto e gli ha “sparato” un pugno in pieno volto, per poi risalire in auto e andarsene.

Questo l’incredibile racconto fatto da un giovane biellese che ha dovuto chiamare i soccorsi per la botta ricevuta.

L’intervento dei carabinieri e del 118

Il fatto sarebbe accaduto nella zona di Vigliano Biellese nel tardo pomeriggio dell’altro giorno. Il giovane è stato trovato effettivamente malridotto a causa di un pugno, e lui ha fornito ai carabinieri la versione dello sconosciuto che l’ha fatto accostare per poi aggredirlo. Nulla di grave, per fortuna, per la vittima dell’aggressione, che comunque ha dovuto ricorrere alla cure del pronto soccorso di Ponderano.

Intanto sono partite le indagini dei carabinieri per individuare l’aggressone ed eventualmente (se le cose sono andate così) capitre le ragioni di quell’assordo gesto.