Fiamme devastano il tetto di un’abitazione. Lungo intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio.

Momenti di grande apprensione nella tarda serata di martedì a Salassa, centro nei pressi di Rivarolo Canavese. Intorno alle 22 per cause ancora da chiarire è scoppiato un violento incendio che ha coinvolto il tetto di un’abitazione. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

Scattato l’allarme, sul luogo sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco (Ivrea, Rivarolo e San Maurizio) tuttora al lavoro per domare le fiamme. Il fuoco ha gravemente danneggiato la copertura dell’edificio. L’evento ha suscitato paura e scompiglio tra i residenti in zona, alcuni dei quali sono scesi in strada per osservare meglio quanto stava avvenendo.

