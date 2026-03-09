Le fiamme divorano un mezzo agricolo nelle campagne. All’arrivo dei vigili il trattore era ormai devastato dal fuoco.

Le fiamme divorano un mezzo agricolo nelle campagne

Intervento dei vigili del fuoco l’altro pomeriggio nella pianura vercellese, a Tricerro. Qui un mezzo agricolo è stato distrutto da un incendio. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

L’allarme è scattato poco dopo le 17, quando una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli è stata inviata sul posto per domare le fiamme che avevano già completamente avvolto un trattore.

Il veicolo era completamente distrutto

All’arrivo dei soccorritori il mezzo agricolo era ormai interessato in maniera estesa dal rogo. I vigili del fuoco hanno quindi lavorato per circoscrivere e spegnere l’incendio, evitando che le fiamme potessero propagarsi alla vegetazione o ad altre attrezzature presenti nelle vicinanze.

L’intervento si è concluso con la completa estinzione del rogo e con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area circostante, necessarie per scongiurare eventuali riprese dell’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte nell’episodio.

Resta ora da chiarire l’origine dell’incendio: al momento non sono state rese note le cause che hanno portato al rogo del mezzo agricolo.

