La casa è in fiamme e gli occupanti si rifugiano sui balconi. Incendio nella notte, tre persone salvate dai vigili del fuoco.

Momenti di forte tensione la scorsa notte nelo Novarese, a Oleggio, dove un incendio è scoppiato all’interno di una casa costringendo tre persone a mettersi in salvo sul balcone per evitare il fumo e le fiamme. Lo riporta il Corriere di Novara.

L’allarme è scattato poco dopo le 2. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco della sede centrale, affiancate dai distaccamenti volontari di Oleggio e Romagnano Sesia. Per l’intervento sono stati impiegati vari mezzi, tra cui un’autopompa, l’autoscala e due autobotti.

Un rogo devastante

Quando i soccorritori sono arrivati, il rogo aveva già coinvolto entrambi i piani fuori terra dell’abitazione. Tre persone, impossibilitate a uscire a causa del fumo e dell’intenso calore, si erano rifugiate sul balcone in attesa di aiuto.

I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerle e a portarle in salvo utilizzando una scala italiana e l’autoscala. Una volta messe in sicurezza, le persone sono state affidate al personale sanitario del 118 per le verifiche del caso. Terminate le operazioni di soccorso, le squadre hanno lavorato per spegnere completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

