Fiamme a La Thuile: brucia una palazzina residenziale

L’abitato di La Thuile è stata interessata nella mattinata di ieri, sabato 27 dicembre, da fiamme che hanno coinvolto una palazzina residenziale, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione dell’edificio.

La Thuile, fiamme in una palazzina residenziale

Una mattinata di lavoro intenso per i vigili del fuoco a La Thuile, centro della Valle d’Aosta, dove un incendio ha interessato una palazzina situata in frazione Villaret. Il rogo si è sviluppato nella parte alta del complesso residenziale “Le Col de Neige”, coinvolgendo in particolare la copertura dell’edificio. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

L’allarme è scattato intorno alle 9. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, affiancate dai volontari, che hanno operato a lungo per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante. Al momento le operazioni risultano in fase di conclusione.

Per fortuna nessun ferito

Secondo quanto riferito dal sindaco di La Thuile, Mathieu Ferraris, la situazione è sotto controllo e non si registrano feriti. L’intera palazzina è stata evacuata in via precauzionale: si tratta in prevalenza di seconde case e non tutti gli alloggi erano occupati al momento dell’incendio.

Le cause del rogo restano da chiarire. Una prima ipotesi, che dovrà essere verificata con un sopralluogo tecnico, riconduce l’origine delle fiamme a un camino. I danni risultano comunque rilevanti: il tetto è stato compromesso e l’edificio è stato dichiarato inagibile.

