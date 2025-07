Si fingono carabinieri per truffare una coppia di anziani. La trappola è stata sventata grazie all’intervento dei figli.

Si fingono carabinieri per truffare una coppia di anziani

Ancora un tentativo di truffa ai danni di pensionati, questa volta sventato grazie alla prontezza dei familiari. È accaduto nei giorni scorsi nella frazione Garella, a Castelletto Cervo, dove una coppia di anziani è stata presa di mira da malviventi che si sono spacciati per carabinieri. Lo riporta La Provincia di Biella.

Erano da poco passate le 14 quando il telefono di casa ha squillato. Una voce maschile, presentandosi come carabiniere, ha comunicato alla donna che il figlio era stato coinvolto in un incidente e che i due coniugi avrebbero dovuto recarsi immediatamente in caserma. Nessun nome, nessuna informazione precisa: solo un messaggio generico, studiato per generare panico e confusione.

La donna chiama le figlie

La donna, pur agitata, ha avuto la lucidità di contattare subito le due figlie. Mentre una cercava di raggiungere il fratello per accertarsi delle sue condizioni, l’altra ha avvertito i veri carabinieri di Cossato. La conferma è arrivata in pochi minuti: nessun incidente era stato segnalato, e si trattava molto probabilmente di un tentativo di truffa.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il piano dei truffatori sarebbe stato quello di far uscire gli anziani di casa con un pretesto, per poi introdursi nell’abitazione e rubare indisturbati.

Fortunatamente, il colpo è fallito, ma la paura resta. La coppia ha raccontato di aver ricevuto nei giorni precedenti diverse chiamate da numeri anonimi, spesso senza risposta, e di aver notato strani individui aggirarsi nella zona.

