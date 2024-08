Finisce con la moto in un dirupo: viene ritrovato ormai senza vita. Tragedia per un centauro finito fuori strada: si indaga sulle cause dell’incidente.

Finisce con la moto in un dirupo: viene ritrovato ormai senza vita

Un motociclista ha perso la vita nella mattinata di ieri mentre percorreva la strada provinciale 172 del Colle delle Finestre, nelle vicinanze del forte di Serre Marie, nel Torinese. Si tratta di un turista olandese che stava viaggiando attraverso il Piemonte.

Come riportano i colleghi di Prima Torino, il centauro è finito fuori carreggiata precipitando nella scarpata sottostante ed è, come detto, morto sul colpo. Non risultano altri mezzi coinvolti.

In azione il Soccorso alpino della Finanza

Sul posto, dopo l’accaduto, sono intervenuti il soccorso alpino della guardia di finanza, i carabinieri della stazione di paese e di Villar Perosa per i rilievi, i tecnici del soccorso alpino e speleologico di Pragelato e Sestriere. Lo sfortunato motociclista è stato raggiunto dagli operatori, ma era ormai senza vita dopo il pauroso volo giù per il dirupo. Il corpo è stato poi messo a disposizione dei familiari.

Intanto si indaga sulle cause dell’incidente: probabilmente l’uomo ha perso il controllo della propria moto a seguito di una distrazione o di un malore. Poi non c’è stato più tempo per rimettersi in strada.

